شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا : نؤيد قرار المملكة الذي راعى سلامة الناس في الحج والان نبدء بالتفاصيل

- وزير الشؤون الدينية الأندونيسي : قرار مهم لدرء المفاسد وجلب المصالح

أعلنت الحكومة الإندنويسية تأييدها للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية بإقامة الحج هذا العام بعدد محدود جداً للراغبين في أداء المناسك من المواطنين ومختلف الجنسيات من المقيمين في المملكة حفاظاً على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم من خطر جائحة كورونا.

جاء ذلك في بيان صادر عن معالي وزير الشرون الدينية الإندونيسي فخر الرازي الذي قال فيه " بإسم حكومة إندونيسيا وبإسم وزير الشؤون الدينية أويد قرار المملكة العربية السعودية الذي يراعي سلامة الناس في الحج للعام 1441هـ، 2020م، مضيفاً معاليه أنه في ظل انتشار كورونا فإن سلامة الحجاج مقدم على غيرها، وتعاليم الدين الإسلامي تنص على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتقديم مصلحة الحجاج أمر ضروري وعلى ذلك فقرار المملكة قرار سليم في مراعات سلامة الحجاج .

وحظي قرار المملكة الذي أتخذته بشأن الحج بتأييد دولي من قيادات سياسية وإسلامية بدول العالم، إلى جانب إشادة من منظمة الصحة العالمية بالقارا ، كما أجمعوا على أنه يتوافق مع المقتضيات التي تحافظ على أمن وسلامة الحجاج في ظل تفشي وباء كوفيد 19 المستجد في أغلب دول العالم .