10 علامات تدل على تعاطي المخدرات

متابعات الخليج 365 - الرياض

هناك العديد من علامات تعاطي المخدرات يمكن ملاحظتها على الشخص بدون الحاجة إلى اللجوء للأطباء أو فحص الدم وغيرها من وسائل الكشف عن الإدمان.

علامات تعاطي المخدرات

وأوضحت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات معلومات وحقائق علمية عن أخطار وآثار المخدرات، ومن ضمنها بعض العلامات التي قد تكون مؤشرًا على وجود خلل لدى الفرد، وتحتاج للاهتمام والمتابعة من المحيطين به؛ لأنها قد تدل على تعاطيه للمخدرات ومن أهمها: