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مساجد وجوامع حفر الباطن : التزام وتباعد
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن
واصلت مساجد وجوامع حفر الباطن باستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا “كوفيد – 19 “.
نشر التوعية في مساجد وجوامع حفر الباطن
وقام عدد من المتطوعين الصحيين بالتنسيق مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن بنشر التوعية وطرق الوقاية والسلامة أثناء فريضة الصلاة وتوعية المصلين بضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية من الالتزام بالتباعد الجسدي، واستخدام السجادة الخاصة والتعقيم قبل الدخول ولبس الكمامة.
الإجراءات الاحترازية
وحددت وزارة الشؤون الإسلامية الإجراءات الاحترازية المتخذة في المساجد فيما يتعلق بصلاة الجمعة ابتداءً من 5 ذي القعدة 1441هـ، على أن تقام صلاة الجمعة مؤقتًا في المساجد المهيأة القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين، وفتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بساعة وإغلاقها بعد الصلاة بـ 30 دقيقة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بساعة، ولا يتجاوز وقت الخطبة مع الصلاة 15 دقيقة.
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