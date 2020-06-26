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عبدالعزيز بن سلمان: السعودية أكبر منتج للهيدروكربونات بحلول 2050
أبرز المشاريع في مجال توليد الطاقة الشمسية
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة ستواصل استخدام احتياطياتها النفطية الضخمة بطريقة فعالة بيئيًا، مؤكدًا على أنه بحلول 2050 ستكون أكبر منتج للهيدروكربونات.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان أمام المؤتمر الافتراضي لا تنسوا كوكبنا: يمكنني أن أؤكد لكم أن المملكة ستستخدم كل جزيء من الهيدروكربونات بشكل جيد، وسوف يتم ذلك بطريقة سليمة بيئيًا وأكثر استدامة، إنني على استعداد لأقول أنه بحلول عام 2050، سنكون أكبر منتج للهيدروكربونات.
وتُعد الولايات المتحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات البترولية والغاز الطبيعي، والنرويج هي أكبر منتج للهيدروكربونات في أوروبا الغربية، بحسب تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة.
وقال في الندوة التي نظمها معهد مبادرة الاستثمار المستقبلية FII: أنا أحب التحديات، سنرتقي إلى مستوى التحدي المتمثل في الجلوس على كمية ضخمة من الهيدروكربونات واستخدامها بشكل أفضل، بحسب موقع eurasiare view.
وتابع وزير الطاقة: كل الفتيان والفتيات الصغار في المملكة يتطلعون إلى تحقيق هذه التحديات وسنكون أهل لها.
وأكد التزام المملكة بمفهوم اقتصاد الكربون الدائري، وهو الذي يتم فيه إزالة الملوثات الضارة من البيئة من خلال مزيج من إعادة التدوير وإزالة الملوثات من خلال التكنولوجيا المتطورة، وبمعنى آخر هو نظام يتم فيه تخفيض انبعاثات الكربون، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها، وهي عملية مستوحاة من الطبيعة في استعادة توازن دورة الكربون.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن نحاول أن نقود بالقدوة، ونستثمر أموالنا فيما نعد به.
وشملت الجلسة مسؤولي الطاقة من جميع أنحاء العالم حول موضوع معادلة الطاقة المستدامة الجديدة، وناقشوا التحديات والفرص التي يمثلها التعافي من جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).
المشاريع السعودية في مجال توليد الطاقة الشمسية:
وأبرز الأمير عبدالعزيز بن سلمان المشاريع السعودية في مجال كفاءة الطاقة وتوليد الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توليد نصف الكهرباء في المملكة من مصادر غير هيدروكربونية بحلول عام 2030.
وقال وزير الطاقة: لدينا قيادة تقدر الاستدامة، مسلطًا الضوء على مبادرات المملكة عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إعادة التدوير، وكفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة البديلة وحماية البيئة، مؤكدًا على أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مشروع للطاقة الشمسية من شأنه أن ينتج الكهرباء بأقل تكلفة لكل كيلوواط.
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