محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات يصل إلى 9731 حالة سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخمس حالات وفاة. وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61106 إصابات؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9731 حالة وفاة.بلجيكا فيروس كورونا الجديد 26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 02:44 PM Advertisements إجمالي الوفيات يصل إلى 9731 حالة بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 99 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وخمس حالات وفاة. وأوضحت السلطات الصحية البلجيكية، أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغ 61106 إصابات؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9731 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، بلجيكا تسجل 99 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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