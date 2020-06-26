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أغلقت أمانة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، ستة أكشاك تعمل في تجهيز المشروبات والأطعمة على امتداد طريق الأمير سلطان بحي الشرفة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ورصد كشكين مغلقين من قبل أصحابهما وغير ممارسين للنشاط.
وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز رجاء، بأن المخالفات التي رصدت على البوفيهات والأكشاك في طريق الأمير سلطان تمثلت في عدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين والرخص البلدية وإهمال نظافة المحل وعدم لبس القفازات لبعض العاملين، إضافة إلى عدم وجود تسعيره أو ملصق بالطلبات للزبائن، موضحًا أن الإغلاق سيستمر حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم .
وأكد "ابن رجاء" مواصلة الفرق الرقابية جولاتها اليومية، للتأكد من تقيد المحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة الجميع.أمانة نجران
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 02:31 PM
لمخالفتها الاشتراطات الصحية.. والجولات الرقابية مستمرة
أغلقت أمانة نجران ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة أمس، ستة أكشاك تعمل في تجهيز المشروبات والأطعمة على امتداد طريق الأمير سلطان بحي الشرفة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية، ورصد كشكين مغلقين من قبل أصحابهما وغير ممارسين للنشاط.
وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فايز رجاء، بأن المخالفات التي رصدت على البوفيهات والأكشاك في طريق الأمير سلطان تمثلت في عدم تجديد الشهادات الصحية للعاملين والرخص البلدية وإهمال نظافة المحل وعدم لبس القفازات لبعض العاملين، إضافة إلى عدم وجود تسعيره أو ملصق بالطلبات للزبائن، موضحًا أن الإغلاق سيستمر حتى يتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم .
وأكد "ابن رجاء" مواصلة الفرق الرقابية جولاتها اليومية، للتأكد من تقيد المحال التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة الجميع.
، أمانة نجران تغلق 6 أكشاك لتجهيز المشروبات والأطعمة ،
المصدر : الخليج 365
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