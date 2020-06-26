محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي عدد المتعافين يبلغ 33969 سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 602 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 33969 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.الكويت فيروس كورونا الجديد 26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 02:24 PM Advertisements إجمالي عدد المتعافين يبلغ 33969 الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا سجلت الكويت خلال الـ 24 ساعة، 602 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصل إلى 33969 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن. الكلمات المفتاحية ، الكويت: شفاء 602 حالة من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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