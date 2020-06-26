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عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اجتماعها الأول بحضور كافة الأعضاء من الجهات المعنية برئاسة مدير عام التعليم سعد الجوني وبتنظيم من أمانة التعليم .
واستهل أمين إدارة التعليم محمد ناصر الاجتماع باستعراض محاور الاستعداد والمعايير المتبعة في تحديد نسبة الاستعداد بشكل عام، قبل تقديم تقارير مرئية عن أهمية دور القيادة المدرسية في تجاوز تحديات الاستعداد، واستعدادات إدارة الأمن والسلامة، وإدارة خدمات الطلاب لاسيما ما يتعلق بالنقل المدرسي، وإدارة التجهيزات المدرسية فيما يتعلق بصرف المقررات الدراسية واحتياج المدارس من الأثاث والمستلزمات التعليمية.
وشهد الاجتماع استعراض خطط إدارات المستودعات و التخطيط المدرسي والمباني والاختبارات والقبول .
وفي الختام، أقر المجتمعون جملة من التوصيات من شأنها الإسهام في إحداث بداية جادة للعام الدراسي الجديد .
26 يونيو 2020 - 5 ذو القعدة 1441 02:19 PM
استعرضت تقارير عن خطط عدد من الإدارات وأصدرت التوصيات"تعليم عسير".. لجنة الاستعداد للعام الدراسي تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة الاستعداد للعام الدراسي المقبل بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اجتماعها الأول بحضور كافة الأعضاء من الجهات المعنية برئاسة مدير عام التعليم سعد الجوني وبتنظيم من أمانة التعليم .
واستهل أمين إدارة التعليم محمد ناصر الاجتماع باستعراض محاور الاستعداد والمعايير المتبعة في تحديد نسبة الاستعداد بشكل عام، قبل تقديم تقارير مرئية عن أهمية دور القيادة المدرسية في تجاوز تحديات الاستعداد، واستعدادات إدارة الأمن والسلامة، وإدارة خدمات الطلاب لاسيما ما يتعلق بالنقل المدرسي، وإدارة التجهيزات المدرسية فيما يتعلق بصرف المقررات الدراسية واحتياج المدارس من الأثاث والمستلزمات التعليمية.
وشهد الاجتماع استعراض خطط إدارات المستودعات و التخطيط المدرسي والمباني والاختبارات والقبول .
وفي الختام، أقر المجتمعون جملة من التوصيات من شأنها الإسهام في إحداث بداية جادة للعام الدراسي الجديد .
، "تعليم عسير".. لجنة الاستعداد للعام الدراسي تعقد اجتماعها الأول ،
المصدر : الخليج 365
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