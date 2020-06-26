شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية لـ «المواطن»: الأعداء خططوا لتشريدك فتمسك بعقيدتك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رسالة للمواطنين حذرهم من خلال من مخططات الأعداء التى تستهدف تدمير المملكة وتشريد مواطنيها. وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، رسالة للمواطنين حذرهم من خلال من مخططات الأعداء التى تستهدف تدمير المملكة وتشريد مواطنيها. وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر :"وطني الغالي الله حافظك،ففي خيمة الخسة والخذلان والشيطان تآمر عليك زنديق ذميم وإخواني مارق وداعية فتنة خائن فحفظك الله وفضحهم". وتابع في التغريدة:"أخي المواطن في دارالتوحيد الصافي مهبط الوحي وحاضن الحرمين وقبلة المسلمين هؤلاء الاعداء خططوا لقتلك وتشريدك وتدمير وطنك تمسك بعقيدتك وولاة أمرك وأمنك تسلم".

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