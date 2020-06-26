شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محطات في خدمة ضيوف الرحمن مع انشاء مجلس إدارة الحرم في عهد الملك المؤسس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبوأت المملكة مكانة عظيمة في العالم الإسلامي لتشرفها بخدمة ضيوف الرحمن على مر التاريخ .

وبدأت تلك الخدمة الجليلة بتشكيل الملك المؤسس –طيب الله ثراه – مجلس إدارة الحرم عام 1344 هـ .

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كما أمر الملك المؤسس حينها بتحسينات الأروقة الحرم وأعلن عزمه على توسعه الحلم في عام 1368 هـ .

وعلى مر العقود الماضية انجزت المملكة 3 توسعات للحرم المكي الشريف بجانب تطوير المطارات وزيادة قدرتها الإستيعابية ، وإطلاق مشروع مترو مكة المكرمة ومشروع قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين وتعزيز منظومة شبكة النقل والتي اسهمت في زيادة عدد المعتمرين في العام الماضي إلى 8 ملايين معتمر .

ورغم هذه التطورات الهائلة ، إلا أن المملكة تسعى لمزيد من التطوير وتسخير كافة الجهود الأمنية والصحية واللوجيستية لزيادة الخدمات وتسهيل الرحلة المقدسة أمام حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين .