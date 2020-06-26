بالفيديو.. جازان تعقم المدارس خلال الفترة السابقة

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): كشف مطقع فيديوالإجراءات التي إتبعتها منطقة جازان لتعقيم المدارس خلال الفترة السابقة. كشف مطقع فيديوالإجراءات التي إتبعتها منطقة جازان لتعقيم المدارس خلال الفترة السابقة. واظهر مقطع الفيديو كيفية تعقيم المدارس والمساكن المؤقتة للعمالة وكانت جازان قد شكلت لجنة فرعية من عدة جهات حكومية لحصر مساكن العمالة وتم تسليم 11 مدرسة بعد الإنتهاء من تعقيمها.

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