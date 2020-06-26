شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح تأثير الزنجبيل على مرضى ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة حقيقة تأثير مشروب الزنجبيل على مرضى الضغط .

وأكد "النمر " رداً على سؤال مريض ضغط أن الزنجبيل لا يضر من لديه ضغط مرتفع اما من يعانون من هبوط الضغط فقد يزيد أعراضهم .

وكان "النمر " قد نصح سابقاً بتخفيف الملح في الطعام نظراً لتأثيره على الضغط بالإضافة لتعطيل الأملاح والسكر الصناعي لنشاط الجهاز المناعي للجسم .