شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح تأثير الزنجبيل على مرضى ضغط الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف الدكتور خالد النمر استشاري امراض القلب وقسطرة الشرايين اليوم الجمعة حقيقة تأثير مشروب الزنجبيل على مرضى الضغط .
وأكد "النمر " رداً على سؤال مريض ضغط أن الزنجبيل لا يضر من لديه ضغط مرتفع اما من يعانون من هبوط الضغط فقد يزيد أعراضهم .
وكان "النمر " قد نصح سابقاً بتخفيف الملح في الطعام نظراً لتأثيره على الضغط بالإضافة لتعطيل الأملاح والسكر الصناعي لنشاط الجهاز المناعي للجسم .
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