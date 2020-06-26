بالفيديو.. غش مياه الآبار في عسير وبيعها على أنها مياه محلاة بسعر مرتفع

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو عمليات غش مياه الآبار في عسير وبيعها على أنها مياه محلاة بسعر مرتفع في استغلال واضح لأزمة المياه المحلاة بعسير . وثق مقطع فيديو عمليات غش مياه الآبار في عسير وبيعها على أنها مياه محلاة بسعر مرتفع في استغلال واضح لأزمة المياه المحلاة بعسير . وأظهر الفيديو صهاريج المياه وهي تنتظر دورها امام الآبار في قرية تندحة بعسير ثم يقومون بالبيع للمواطنين على انها مياه محلاه . وطالب المواطنون بضرورة محاسبة أصحاب الصهاريج وسرعة تغطية احتياجات الأهالي لسد الباب أمام معدومي الضمير الذين يرفعون الأسعار في مياه الآبار. الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية اكد انه اتفق مع المؤسسة العامة لتحلية المياة لتوريد احتياجات المنطقة الأربعاء المقبل مع زيادة الكميات .

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