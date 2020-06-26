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سيارة تعلق في الرمال بضواحي الأحساء

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الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

شهدت محافظة الأحساء امس الخميس انجراف سيارة في الرمال بضواحي المحافظة ما ادى إلى توقفها تماماً عن الحركة .

وأكد فريق غوث التطوعي والمتبنى من معالي وزير الداخلية انه تم اخراج السيارة من الرمال بعد عدة ساعات ولم يتعرض قائدها لأي أذى –ولله الحمد- .

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