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شكرا لمتابعة خبر عن سيارة تعلق في الرمال بضواحي الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):شهدت محافظة الأحساء امس الخميس انجراف سيارة في الرمال بضواحي المحافظة ما ادى إلى توقفها تماماً عن الحركة .
وأكد فريق غوث التطوعي والمتبنى من معالي وزير الداخلية انه تم اخراج السيارة من الرمال بعد عدة ساعات ولم يتعرض قائدها لأي أذى –ولله الحمد- .
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