شكرا لمتابعة خبر عن تمكين إدارات المراجعة الداخلية بالدخول إلى أنظمة وتطبيقات الوزارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت تقارير بأنه في إطار حفظ المال العام ، أعلن الديوان العام للمحاسبة تمكين جميع إدارات المراجعة الداخلية في مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من الحصول على البيانات اللازمة.

وقالت التقارير بأن تمكين إدارات المراجعة من الدخول على الأنظمة والتطبيقات الإلكترونية للوزارات يهدف إلى تفادي قيام جهات حكومية بإخفاء معلومات مهمة.

ولفتت التقارير إلى أن تلك الإدارات ستحصل على البيانات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها، ورفعها إلى الجهات العليا؛ تجنباً لإخفاء المعلومات المهمة التي قد تؤدي للوقوع في الأخطاء والتلاعب بالمال العام والأنظمة والإجراءات.