شكرا لمتابعة خبر عن قريبًا.. الإعلان عن مشروع جديد للطاقة الشمسية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه سيتم إقامة مشروع جديد للطاقة الشمسية في المملكة.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن هذا المشروع، لافتا إلى أن المشروع يستهدف إنتاج الطاقة بتكلفة أقل.
وأشار إلى أن المملكة تستهدف إنتاج 50% من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.
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