شكرا لمتابعة خبر عن الرحالة محمد الملحم يتوقع إقبالا كبيرا من المواطنين على السياحة الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال الرحالة والمستكشف محمد الملحم، بأن الكثير من المواطنين بالمملكة يفضلون السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة وفي ظل جائحة " قال الرحالة والمستكشف محمد الملحم، بأن الكثير من المواطنين بالمملكة يفضلون السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة وفي ظل جائحة " كورونا " عن السياحة الخارجية، متوقعا إقبالا كبيراً جداً ، حتى وإن فتحت السياحة الخارجية. وتابع الملحم بأن ذلك يعود لسبين أحدهما هو الأماكن والوجهات الثرية التي أعلن عنها بالداخل. وأوضح الملحم أن السبب الآخر يتعلق بأن الدول التي سيُتاح لها السفر لن تتميز في أنشطتها عن الأنشطة المتواجدة في المملكة سواءً برية أو غيرها %5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1276172330423783425%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fakhbaar24.argaam.com%2Farticle%2Fdetail%2F497775

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