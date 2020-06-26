شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق» يحذر من رياح البوارح ويكشف سرعتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من اشتداد رياح البوارح هذه الأيام بالتزامن مع انتصاف موسم " مربعانية القيظ " . حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية من اشتداد رياح البوارح هذه الأيام بالتزامن مع انتصاف موسم " مربعانية القيظ " . وأكد " الزعاق " ان رياح البوارح رياح جافة من الظواهر الصيفية المعروفة في الخليج وتبلغ سرعتها 50 كم / الساعة عند اشتدادها في الظهيرة . وكشف سر تسميتها بذلك ، مشيراً أن العرب أطلقوا عليها " البوارح " لأنها تبرح الأرض من قوتها وتبدأ في الهبوب صباحاً وتشتد في الظهيرة وتسكن ليلاً مع وجود الغبار .

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