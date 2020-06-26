شكرا لمتابعة خبر عن «الأرصاد»: سحب رعدية على نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً - بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.