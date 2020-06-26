شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وأثارة الأتربة، وأرتفاع الأمواج .

تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وبيش ، وأبو عريش، والعارضة، والطوال، وفرسان، والعيدابي، وفيفا، وهروب والمناطق الساحلية المفتوحة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله -.