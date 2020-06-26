شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يحسم الجدل حول حذف الحساب القديم للمستفيد الذي تحول لتابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة أنه لا يلزم حذف الحساب القديم عند التحول من مستفيد مستقل لمستفيد تابع .

وأشار أنه في حال أصبح المستفيد تابع قبل تاريخ 10 / يونيو سيتم دراسة اهليته وإبلاغ رب الأسرة بنتيجة الدراسة ضمن دورة الأهلية في يوليو المقبل .

جاء ذلك رداً على مستفيد تساءل ماإذا كان يحذف حسابه القديم بعدما أصبح مستفيد تابع .

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