شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يحسم الجدل حول حذف الحساب القديم للمستفيد الذي تحول لتابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد برنامج حساب المواطن اليوم الجمعة أنه لا يلزم حذف الحساب القديم عند التحول من مستفيد مستقل لمستفيد تابع .
وأشار أنه في حال أصبح المستفيد تابع قبل تاريخ 10 / يونيو سيتم دراسة اهليته وإبلاغ رب الأسرة بنتيجة الدراسة ضمن دورة الأهلية في يوليو المقبل .
جاء ذلك رداً على مستفيد تساءل ماإذا كان يحذف حسابه القديم بعدما أصبح مستفيد تابع .
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر «حساب المواطن» يحسم الجدل حول حذف الحساب القديم للمستفيد الذي تحول لتابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.