شكرا لمتابعة خبر عن طريقة توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في خطوة هامة أمام رجال الأعمال ، أكدت غرفة الرياض اليوم الجمعة أنه يمكن توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً .

وأبانت غرفة الرياض الطريقة المطلوبة فقط من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني " بوابة اعمالي " على الرابط التالي من هنـــــــا .

كما يمكن الإستفسار عبر خدمة عملاء غرفة الرياض ، وذلك على الرابط التالي من هنـــــــا .