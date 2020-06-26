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طريقة توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في خطوة هامة أمام رجال الأعمال ، أكدت غرفة الرياض اليوم الجمعة أنه يمكن توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً .

وأبانت غرفة الرياض الطريقة المطلوبة فقط من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني " بوابة اعمالي " على الرابط التالي من هنـــــــا .

كما يمكن الإستفسار عبر خدمة عملاء غرفة الرياض ، وذلك على الرابط التالي من هنـــــــا .

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