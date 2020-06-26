شكرا لمتابعة خبر عن طريقة توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في خطوة هامة أمام رجال الأعمال ، أكدت غرفة الرياض اليوم الجمعة أنه يمكن توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً .
وأبانت غرفة الرياض الطريقة المطلوبة فقط من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني " بوابة اعمالي " على الرابط التالي من هنـــــــا .
كما يمكن الإستفسار عبر خدمة عملاء غرفة الرياض ، وذلك على الرابط التالي من هنـــــــا .
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة توثيق جميع المعاملات الجمركية إلكترونياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.