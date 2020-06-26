«وحدة السعادة» بجامعة حفر الباطن.. و«آل ناجي» يوضح

تُقدم الاستشارات والدورات والأنشطة المحفّزة
قرر رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي، إنشاء وحدة السعادة الجامعية بعمادة شؤون الطلاب؛ حيث تهدف إلى ترسيخ قيم ومفاهيم السعادة والطاقة الإيجابية لدى طلبة الجامعة بما يحقق استقرارهم النفسي والاجتماعي، وتحقيق التكيُّف مع الحياة الجامعية في بيئة مناسبة للإبداع والتميز.
وقال عميد شؤون الطلاب عبدالله بن محمد العامري: «الوحدة تندرج ضمن آليات تحقيق الرؤية الطموحة بأن تكون جامعة حفر الباطن رائدة ومتميزة وبيئة جذابة تحقق الحياة الجامعية السعيدة لطلابها وطالبتها».
وتتمثل رسالة وحدة السعادة الجامعية في بناء ثقافة إيجابية وتطبيق مفاهيم علم النفس الإيجابي من خلال تنمية مهارات التفاؤل والأمل وبناء الصداقات والتفاعل الاجتماعي، بما يحقق السعاة والرضا عن الجوانب الأكاديمية في الجامعة.
وأشار العامري إلى أن الوحدة تقدم خدمات استشارية وتدريبية مثل الاستشارات الأكاديمية للطلبة للتكيف مع الحياة الجامعية، كما تقدم الدورات وورش العمل التي تعزز قيم وأساليب السعادة وتسهم في شحذ الطاقة الإيجابية.
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