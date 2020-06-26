حسم خلاف الـ60 عامًا.. أمير عسير يشهد حفل تنصيب مشایخ بللسمر

شهد أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، رئيس لجنة إرساء السلم المجتمعي بالمنطقة، حفل تنصيب شيخ شمل قبائل بللسمر، وتعيين وتعديل واستحداث مناصب مشايخ في القبيلة، وشكر الأمير تركي أمراء المنطقة السابقين ونوابهم الذين أسهمت جهودهم في التمهيد لإنهاء هذا الخلاف القديم الذي استمر لأكثر من 60 عامًا، وتسلم الشيخ سعيد بن طراد شيخ شمل بللسمر قرار تشكيل لجنة استكمال حل الخلافات لتبدأ اللجنة أعمالها، وسلّم أمير منطقة عسير القرارات لجميع المعنيين.

وذكرت إمارة عسير (في بيان، عبر حسابها بتويتر)، أن الأمير تركي بن طلال شهد مناسبة تنصيب شيخ شمل قبائل بللسمر وتعيين ثلثيه من المشايخ، وتعديل مناصب 16 نائبًا إلى مشايخ قبائل، واستحداث منصبين وإبقائهما شاغرين، وذلك بساحة البحار أمام مقر إمارة المنطقة، إنفاذًا للأمر السامي الكريم بتعيين شيخ شمل قبيلة بللسمر، وموافقة وزير الداخلية على تعيينات بقية المشايخ وتعديلات المناصب الأخرى.

وقال أمير منطقة عسير في كلمته خلال الحفل: «الخلافات المؤدية للفرقة تخالف النهج الرباني الذي أمرنا بالاعتصام، كما تخالف سياسة الدولة التي كان من ركائزها توحيد الصف، لذا استوجب علينا العمل الإصلاح القلوب قبل إصلاح الدروب.. اليوم أيها الأخوة تُطوى صفحة خلاف وفرقة وانقسام عمرها أكثر من 60 عاما.. اليوم، تسطع صفحة جديدة مليئة بالأمل والتفاؤل، والعمل والعز، لتصبحوا يا بللسمر بتآخيكم هذا نموذجًا يُحتذى به في منطقة عسير».

وألقى إمام وخطيب جامع القصور الملكية بالسودة الشيخ يحيى بن عايض كلمة تناول خلالها أهمية اتحاد الكلمة بين أفراد المجتمع وتوحيد الصفوف والسير على نهج المصطفى (صلى الله عليه وسلم) في التأليف بين القلوب وجمع شتات العرب تحت راية الإسلام.

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وجاء إعلان قرارات التعيين والتعديل واستحداث المناصب، إضافة إلى قرارات الترقية التي أصدرها أمير منطقة عسير تقديرًا لجهود رؤساء المراكز التي تتبع لها قبائل بللسمر، فيما تم الإعلان عن قرار استكمال حل الخلافات إتماما للصلح؛ حيث وجه أمير منطقة عسير مراكز الإمارة بتوفير مقرات لاستقبال الاقتراحات حول المشايخ الذين تم تنصيبهم، دعمًا منه لمشايخ القبائل على تأدية مهامهم والدور المنوط بهم؛ لتحقيق الهدف الذي تكتمل به أدوارهم.

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