حساب المواطن: التحول من مستقل إلى تابع لرب الأسرة «لا يستلزم الحذف»

دراسة أهلية الإضافة قبل 10 يونيو 2020..
قال برنامج حساب المواطن، إنه ليس من الضروري حذف الحساب من البرنامج، عند التحول من «مستقل» إلى «تابع» لرب الأسرة، جاء ذلك ردًا من حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج على استفسار مواطن، بأنه كان مستقلا ثم أصبح تابعًا لحساب أبيه، فهل يقوم بحذف حسابه القديم من البرنامج أم لا؟
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع لبرنامج حساب المواطن، عبر تويتر، أنه «لا يلزمك حذف الحساب.. وفي حال تمت إضافة تابع قبل تاريخ 10 يونيو 2020 ستتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغ رب الأسرة، باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابه- دراسة الأهلية- ضمن دورة الأهلية لشهر يوليو».
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