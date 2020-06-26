شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 16 في أحداث عنف بمقر مدينة (إل تشابو) والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الأمن العام في ولاية سينالوا غرب المكسيك أمس الخميس إن هجومين مسلحين أسفرا عن مقتل 16 شخصا في الولاية التي ينتشر بها العنف وهي موطن إمبراطور المخدرات خواكين جوزمان، الشهير بلقب (إل تشابو).

وعثرت قوات الأمن على جثث سبعة أشخاص يعتقد أنهم من رجال العصابات على طريق غير ممهد، بجوار شاحنة صغيرة تتناثر بها الثقوب من أثر الرصاص، ويبدو أنهم ضحايا لإطلاق النار.

وقال وزير الأمن العام كريستوبال كاستانيدا "هناك سبع جثث... تم على ما يبدو العثور على سلاح ناري واحد فقط" مضيفا "من الواضح أنها معركة بين العصابات أو جماعات الجريمة المنظمة".

وأسفر هجوم آخر على بلدة صغيرة عن مقتل تسعة آخرين، سبعة منهم يفترض أنهم من سكان البلدة ولم يتم التعرف على الجثتين الأخريين.

وقال كاستانيدا إن إحدى الجثتين مجهولتي الهوية لشخص كان يحمل بندقية آلية.