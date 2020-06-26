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الاستعلام عن تأمين المركبات عبر رابط أبشر
متابعات الخليج 365 - الرياض
تأمين المركبات هو أحد الشروط المهمة التي يجب توافرها قبل ترخيص المركبات الجديدة أو تجديد التراخيص الحالية حيث توجد في السعودية أكثر من 14 شركة تمارس نشاط التأمين على المركبات.
طريقة الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات
وكان المرور السعودي أكد في وقت سابق أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات في أي وقت عبر منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1– الدخول لحساب أبشر (هنا).
2– الذهاب إلى خدمات المركبات.
3- اختيار الاستعلامات.
4– اختيار صلاحية التأمين على المركبات.
5– تعبئة الحقول المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، الرمز المرئي)، وسيتم عرض صلاحية التأمين.
نقل ملكية المركبات
وكان المرور أكد في وقت سابق أن وجود المخالفات على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان الاستمارة والفحص الدوري.
وكان المرور السعودي قد أعلن عن خطوات إتمام مبايعة ونقل ملكية المركبات (الخصوصي) عبر منصة أبشر، دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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