بيل غيتس يحذر من لقاح كورونا

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - متابعة

حذر مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، من عدم كفاءة لقاح كورونا المحتمل الذي لم يتم تصنيعه حتى الآن في أي من دول العالم فيما لا تزال مراكز الأبحاث حول العالم تسابق الزمن من أجل الوصول إلى اللقاح.

لقاح كورونا ليس مثاليًا

ووفقًا لشبكة “سي إن إن”، أوضح الملياردير أن العلماء يحاولون تطوير لقاح يمنع الإصابة بالمرض، ويمنع انتقال العدوى بين الأشخاص، وشدد غيتس قائلًا: “ليس من المضمون أن يكون اللقاح مانعًا مثاليًا لانتقال العدوى”.

المناعة المتطورة

وفي الوقت نفسه، أشاد غيتس بفاعلية الاستجابة المناعية للجسم ضد المرض، مشيرًا إلى أن المناعة المتطورة تحمي من خطر إعادة العدوى لمدة عام على الأقل.

Advertisements

ويعتقد غيتس أن الأمر سيزداد سوءًا قبل أن يتحسن، ويتفق مع كبار خبراء الصحة الذين يتوقعون أن الحالات سترتفع مرة أخرى في الخريف، على الرغم من أنه أشار إلى أن الطقس الأكثر دفئًا ساعد في مواجهة الوباء.

وأوضح بيل غيتس: “كان من الممكن أن تتجه الأمور إلى الأسوأ بكثير لو لم يكن الفيروس موسميًا إلى حد ما، ولذا فإننا نعلم الآن أننا نستفيد من الصيف، وبالطبع ستزداد العدوى سوءًا في الخريف”، “لذلك فإن هناك أسبابًا إضافية تدعونا لعدم التراخي تمامًا”.

توقعات إنتاج لقاح كورونا

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في وقت سابق إنها تتوقع الحصول على لقاح ناجح ضد فيروس كورونا المستجد خلال عام أو ربما 10 أشهر حال تسارع عملية تطوير المصل.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19