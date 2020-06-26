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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنين بصامطة تواصل استقبال الطلبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الكلية التقنية للبنين بصامطة تواصل استقبال الطلبات
متابعات الخليج 365 - واس
بدأت الكلية التقنية للبنين بمحافظة صامطة أمس، استقبال طلبات القبول للراغبين الالتحاق ببرامج الدبلوم المسائي للفصل التدريبي الأول لعام 1442هـ.
تفاصيل التقديم في الكلية التقنية للبنين
وأوضح عميد الكلية أحمد داحش دربشي أن القبول في الكلية سيكون متاح حتى الـ17 من شهر ذي القعدة الجاري ، للموظفين المدنيين والعسكريين وغير الموظفين (سعوديين ومقيمين) للفصل التدريبي الأول للعام1442هـ في تخصصات قسم التقنية المدنية والمعمارية تخصص مدني وقسم التقنية الإدارية تخصص المحاسبة وقسم التقنية الإلكترونية تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم، عبر بوابة القبول الموحد عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (هنا).
مميزات التسجيل في الكلية التقنية للبنين
وأشار عميد الكلية إلى أن المتدرب يحصل على مميزات خلال برنامج الدبلوم تتضمن الحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة خلال سنتين ونصف لمن لم يتمكن من الالتحاق بالتدريب الصباحي، والدوام المسائي من الساعة الرابعة عصرا بنظام الحضور الكامل من الأحد حتى الخميس ، إعفاء من شرط العمر وسنوات التخرج ، إضافة لتوفير العدد والخامات والأدوات التدريبية مجاناً في الوحدات التدريبية.
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