الأرصاد تنبه أهالي نجران من تقلبات الطقس

2020-06-26

متابعات الخليج 365 - واس

نبّهت الأرصاد السعودية من تكون السحب الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

توقعات الأرصاد حول طقس نجران

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم،أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً – بمشيئة الله -.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

حالة الطقس اليوم

وكانت الأرصاد الجوية توقعت في تقريرها عن طقس اليوم نشاطًا لرياح سطحية على مناطق الشرقية والحدود الشمالية والرياض والقصيم ونجران وكذلك على طول الساحل الغربي، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير، جازان.

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وأشار التقرير الخاص بـ طقس اليوم إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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