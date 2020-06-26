استشاري أمراض معدية يوضح مدى تأثير “فيتامين د” في الوقاية من “كورونا” (فيديو)

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نصح استشاري أمراض معدية بتناول الأطعمة والأغذية الغنية بـ”فيتامين د”؛ كونه يلعب دوراً كبيراً في المناعة والوقاية من “كورونا”، ويقلل من وصول الإصابة به إلى مستوى الحالات الحرجة.

وأوضح استشاري الأمراض المعدية طارق الأزرقي في لقاء مع قناة “الإخبارية”..، أن الكثير من الدراسات حول العالم أثبتت أن الحالات التي تزداد سوءاً ويتم وضعها في العناية المركزة يكون لديها نقص في “فيتامين د”.

ولفت إلى أنه يجب على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الاهتمام بمعرفة نسبة هذا الفيتامين لديهم والعمل على زيادته في حالة انخفاضه، مبيناً أن تناوله سهل ومتوفر في الأسواق.