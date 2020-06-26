سبب تأجيل الشورى لتوصية إلزامیة إعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى

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أوضحت عضو مجلس الشورى نورة المري ، أن سبب إرجاء حسم إلزامیة المحاكم بإعلام الزوجة بزواج زوجها من أخرى ، يرجع إلى إجراء مزيد من الدراسة والإحصائيات، ودعمها بالمزيد من المسوغات لتقديمها على التقرير القادم.

وقالت نورة المري وفقاً لـ”سبق”، إن مضمون التوصية بالغ الأهمية؛ كونه يتعلق بالحفاظ على الأسرة وفق النظام الأساسي للحكم.

ولفتت إلى أن إخفاء الزواج الآخر يضر حتى الزوجة الثانية وأولادها؛ ما قد يتسبب في حرمانهم من التعليم..، مشددةً على أن الشريعة الإسلامية حثت على الصدق وعدم التدليس.

