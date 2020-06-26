بالفيديو.. «السيف» ينصح بتأجيل شراء السيارات لنهاية العام.. ويوضح السبب

وجه المستشار الاقتصادي، الدكتور ماهر السيف، نصيحة للمستهلكين، بتأجيل شراء السيارة أو العقار حتى نهاية 2020؛ لأن الأسعار ستنخفض حينها، وقال السيف خلال استضافته في برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»: أنصح المستهلك بالصبر وعدم الشراء قبل نهاية 2020م؛ لأن الطلبات ستنخفض على السيارات والعقارات، وبالتالي ستنخفض الأسعار نتيجة لكثرة المعروض.

وأضاف السيف أنه في 19 مايو قال رئيس لجنة التجارة بغرفة الشرقية إنه قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ستكون هناك زيادة ملحوظة في شراء السيارات لكنها مؤقتة، ستنخفض فيما بعد وستنخفض معها الأسعار، وتوقع الدكتور السيف، أن وزارة التجارة سوف تحدد سعر بيع السيارة بحسب البطاقة الجمركية، وهو ما سيمنع التلاعب في الأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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يُذكر أنه سيتم تطبيق قيمة الضريبة المضافة على بعض السلع بنسبة 15 % منذ الأول من يوليو المقبل، وذلك بدلًا من 5 %.

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