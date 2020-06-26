الملك وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية جيبوتي بذكرى الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنّيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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