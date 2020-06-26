بالفيديو.. وثائق وأدلة تفضح قاضي محاكمة المعتقل خالد الدوسري بأمريكا

كشف سعود بن قويد، محامي خالد الدوسري (المعتقل السعودي في السجون الأمريكية)، عن أنه تم العثور على أدلة ووثائق تؤكد أن القاضي الذي كان يحاكم الدوسري متهم بـ«العنصرية وازدراء الدين الإسلامي».

وقال بن قويد في مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا» على «روتانا خليجية»، إن القاضي الذي أصدر حكمًا بالمؤبد على الدوسري- ووفقًا لوثيقة أمريكية- متهم بالعنصرية وازدراء الإسلام، مضيفًا أن هذه الوثيقة لم تكن بملف القضية.

وتابع بن قويد قائلًا: إن القاضي السابق تم استبعاده بتهمة العنصرية وقام رئيس المحكمة باستبعاده ثم صرح لوسائل الإعلام بأنه تم استبعاد القاضي بسبب نقل القضية من ولاية لولاية أخرى، وكان هذا التصريح يهدف للتضليل على السبب الرئيس لاستبعاد القاضي وهو العنصرية وازدراء الإسلام.

وأشار بن قويد إلى أنه في القوانين الأمريكية إذا كان القاضي متهمًا بالعنصرية تبطل جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذها في القضية، وللأسف الشديد لم يتم إبطال أي إجراء قام به هذا القاضي.

وأشار إلى أنه تم الحصول على وثائق تثبت أن السبب في استبعاد القاضي هو العنصرية، كما تم الحصول على الدروس التي كان يلقيها القاضي في إحدى الكنائس وكان يسب فيها الإسلام والنبي- صلى الله عليه وسلم-.

وأكد بن قويد أن الوثيقة التي حصل عليها تعد- من الناحية القانونية- دليلًا موثوقًا لإدانة المحاكمة كاملة. مشيرًا إلى أن ذلك القاضي هو الذي مرر قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ضد خالد الدوسري، رغم مخالفته للقوانين الأمريكية.

Advertisements

وقال بن قويد إنه يعمل على تجهيز ملف بأدلة جديدة وشهود إثبات لم تقدم سابقًا، وإن هذه الأدلة تُبرئ خالد الدوسري، مضيفا أنه بعد القبض على خالد الدوسري بـ14 يومًا صدر تقرير طبي أنه لا يصلح للمحاكمة؛ لأنه مُصاب بمرض الفصام، وهذا التقرير لم يُعرض حتى الآن

اقرأ أيضا:

محامي المعتقل خالد الدوسري يفجر مفاجأة جديدة حول حكم المؤبد لموكله

محامي المعتقل خالد الدوسري يجيب على 6 محاور مهمة.. ويطرح سؤالًا مثيرًا

بالفيديو.. تفاصيل أول مكالمة منذ 9 سنوات بين المعتقل بأمريكا خالد الدوسري ووالدته