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تنبيه من «الغذاء والدواء»: عيوب في شرائط اختبار السكر بالدم

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طالبت باستبداله من الممثل المعتمد للشركة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تنبيهًا حول وجود عيب مصنعي في تشغيلة واحدة من شرائط اختبار مراقبة السكر في الدم التي تحمل اسم (وان تاتش سيليكت بلس) وهو من إنتاج شركة «LifeScan, Europe, GmbH»، السويسرية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الخلل في التشغيلة رقم (4582205)، التي ينتج عنه الاستمرار في طلب عينة الدم دون ظهور نتيجة فحص نسبة السكر في الدم.

وطالبت الهيئة مستخدمي هذه الشرائط، بالتواصل مع الممثل المعتمد «الشركة العالمية للتجارة المحدودة» من خلال الرقم المجاني: (8002440266) أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]؛ لاستبدال الشرائط على حساب الشركة.

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كما دعت المستهلكين للإبلاغ عن أي حوادث أو مشاكل يشتبه في ارتباطها بأي أجهزة ومنتجات طبية من خلال مركز الاتصال الموحد للهيئة على الرقم (19999)، أو المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمنتجات الطبية أو عن طريق تيقظ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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