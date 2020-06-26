بالفيديو.. شؤون الحرمين تحذر من شائعات: استمرار الإجراءات الاحترازية

الصلاة في الحرم للعاملين في كل وردية
أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، هاني حيدر، استمرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الحرام، نافيًا فتحه أمام المصلين، وقال حيدر لقناة «الإخبارية»، إنه إلى الآن تُقام الصلوات بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة منذ بداية الجائحة، ومن يُصلي في الحرم هم العاملون في كل وردية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، أن الإعلان عن إعادة فتح المسجد الحرام أمام المصلين سيكون عبر المنصات الرسمية للرئاسة، مهيبًا بالجميع عدم الالتفات للشائعات التي تُتناقل حول فتح أبواب المسجد الحرام للمصلين.
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