اجتماعي / مواطنو ومقيمو الطائف يجسدون الواجب المجتمعي في الامتثال بتعليمات التسوق الاحترازية



الطائف 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واس

كثفت المراكز التجارية والأسواق بمحافظة الطائف إجراءاتها الاحترازية والوقائية مع إقبال المتسوقين بعد رفع منع التجول بشكل كامل والعودة للحياة الطبيعية ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وذلك وسط الالتزام التام بـ"‏البروتوكولات" الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بتوفير أدوات ‏السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق ‏حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وجسد المواطنون والمقيمون واجبهم المجتمعي بامتثالهم التقيد بالإجراءات الاحترازية‏، بما يسهم ‏في تحقيق أعلى النتائج لهذه الإجراءات التي تطبقها الدولة "حماها الله" في مواجهة ومحاربة ‏هذا الوباء والقضاء عليه.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

10:50ت م

0028



الطائف 04 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 25 يونيو 2020 م واسكثفت المراكز التجارية والأسواق بمحافظة الطائف إجراءاتها الاحترازية والوقائية مع إقبال المتسوقين بعد رفع منع التجول بشكل كامل والعودة للحياة الطبيعية ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وذلك وسط الالتزام التام بـ"‏البروتوكولات" الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، بتوفير أدوات ‏السلامة الصحية من معقمات وقفازات للمتسوقين لاستخدامها قبيل التسوّق ‏حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.وجسد المواطنون والمقيمون واجبهم المجتمعي بامتثالهم التقيد بالإجراءات الاحترازية‏، بما يسهم ‏في تحقيق أعلى النتائج لهذه الإجراءات التي تطبقها الدولة "حماها الله" في مواجهة ومحاربة ‏هذا الوباء والقضاء عليه.ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس "حرص الأسواق والمراكز التجارية على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات المعتادة " كقياس درجة حرارة المتسوقين، وتطهير عربات وسلال التسوّق ‏والأسطح والمرافق التي يكثر استخدامها، وإلزام الموظفين بلبس الكمامات ‏خلال أوقات الدوام والتشجيع على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية", ‏إضافة إلى وضع اللافتات عند مداخل المتاجر توضّح التعليمات ‏للمتسوقين وإرشادهم بأهمية التباعد بمسافة كافية، والابتعاد عن ملامسة ‏الأسطح ومقابض الأبواب وأهمية لبس الكمام وكافة الجوانب الوقائية.// انتهى //10:50ت م0028

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مواطنو ومقيمو الطائف يجسدون الواجب المجتمعي في الامتثال بتعليمات التسوق الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.