اقتصادي / سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 0.97%



لندن 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية، اليوم، بمقدار 17.15 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.97% ليستقر عند 1758.55 دولاراً أمريكياً.

وتراجع سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة، اليوم، بمقدار 9.50 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.54% ليقف عند 1756.55 دولاراً أمريكياً.

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10:48ت م

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