السعودية اليوم / اليابان تسجل 87 إصابة بفيروس كورونا



طوكيو 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

سجلت اليابان، اليوم، 87 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 971 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

// انتهى //

10:47ت م

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طوكيو 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واسسجلت اليابان، اليوم، 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لترتفع الحصيلة الاجمالية إلى 18272 حالة.وأوضحت وزارة الصحة اليابانية في بيان لها، أن عدد الوفيات بلغ 971 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.// انتهى //10:47ت م0026

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