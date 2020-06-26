السعودية اليوم / برنامج " ريف " يدعم مزارعي الرمان بالطائف



الطائف 05 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 26 يونيو 2020 م واس

تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي بعض المزارع النموذجية بالمنطقة التي تهتم بزارعة الرمان .

وحث القاضي المزارعين من أهل المنطقة على زراعة الأشجار النادرة والسعي إلى إكثارها " والسعي لزيادة الرقعة الزراعية بالمنطقة والاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة للمزارعين ومربي المواشي.

ويهدف برنامج "ريف" إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.

يذكر أن البوابة تستقبل طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم ، وذلك لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية .

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10:30ت م

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