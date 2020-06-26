السعودية | «الزكاة والدخل»: المنشآت التجارية لا تستفيد من ضريبة القيمة المضافة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: المنشآت التجارية لا تستفيد من ضريبة القيمة المضافة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة لا تستفيد منها المنشآت التجارية، مبينةً أنه يتم تحويلها إلى الهيئة.
وذكرت الهيئة في تنويه لها، حول ما يتم تداوله حول انتشار مقطع فيديو عن تخزين مجموعة من السيارات لبيعها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % في مطلع شهر يوليو المقبل.
وحثت الهيئة الجميع على عدم دفع الضريبة إلا للمنشآت والأفراد المسجلين لديها.
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