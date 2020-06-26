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2020-06-26 فيديو.. انفجار ضخم بقاعدة عسكرية يهز طهران متابعات الخليج 365 - متابعة أكدت قناة العربية وقوع انفجار ضخم في قاعدة عسكرية شرق العاصمة طهران. وقال ناشطون إيرانيون إنهم سمعوا دويّ انفجار في منطقة تقع شرق العاصمة الإيرانية طهران، بدورها نقلت وكالة مهر عن مصادر غير رسمية سماع صوت انفجار ضخم شرق طهران. ونشرت قناة الإخبارية عبر حسابها في “تويتر”، مشاهد أولية للانفجار الذي وقع شرق العاصمة طهران. Advertisements يُشار إلى أن المنطقة التي تحدّث عنها الناشطون تقع قرب منطقة بارشين التي تضم موقع بارشين العسكري ومعامل للصناعات الدفاعية. وأضافت وكالة مهر أن سكان بلدتي بومهن وبرديس شرق طهران سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية. 4 قتلى في انفجار بمنشأة نفطية في ماليزيا فيديو.. انفجار ضخم يهز هيوستن الأمريكية



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