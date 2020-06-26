شكرا لقرائتكم خبر عن ’’علامات الساعة الكبرى‘‘ ظهرت اليوم في ‘‘السعودية’’ امام مئات الاف ’’المسلمين’’ .. شاهدوا ما الذي حدث ..‘‘فيديو‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجمعة ، ٢٦ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعلن الشيخ سعود الشريم امام ‘‘الحرم المكي’’ عن ظهور علامة من ’’علامات يوم القيامة‘‘ في ’’المملكة العربية السعودية‘‘ ، وذلك في تغريده له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘توتير’’ .

حيث قام بتنبيه ’’المسلمين‘‘ جميعا على ظهور علامة جديدة من ’’علامات يوم القيامة’’ لعل احدا يتعظ ويعمل لهذا اليوم .

حيث ان في الاشهر القليلة الماضية شهدت ’’المملكة العربية السعودية’’ تساقط الثلوج بغزارة وهو ما فسره الشيخ شريم على انه علامة من ‘‘علامات يوم القيامة’’ حيث قال الشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الجزيرة العربية ستعود فيها المروج والانهار وعنه .

ايضا يوشك يا معاذ ان طالت بك حياة ان ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا.

وشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تغريده ثانية حيث قال : فسبحان الله هذه العلامات من دلائل النبوة ومن علامات يوم القيامة الصغرى ومن الناحية الاخرى فان الثلوج التي غطت صحراء السعودية من الظواهر النادرة التي حدثت في السعودية وهو ما يثبت تحقق علامة من علامات يوم القيامة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصورة في منطقة تبوك في السعودية وقت هطول الامطار وايضا من تلك العلامات علامات الساعة التي ظهرت في الحرم المكي والتي تمت تصويرها حدثا في هذه الايام .

كل يوم يمر على الارض واهلها فهو اقتراب ليوم القيامة الذى وعد به رب العباد فهو يوم الحساب داعين الله سبحانه وتعالى ان يحسن خاتمتنا جميعا ويحشرنا في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثه ظهور علامات قيام الساعة فمن كتب له ان يراها فيتيقن ان الساعة قريبة واتية لا ريب فيها .

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ومنها علامات كبرى وصغرى :

والان ظهرت ’’العلامات الصغرى‘‘ وباتت واضحه وعلى مراي العين للعامة وحديثا تم تصوير فيديو في ’’المملكة العربية السعودية‘‘ وتحديدا في الحرم المكي حيث تجسدت فيه علامات الساعة الصغرى ، حيث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن اماكنها .

حيث شوهدت وشاهد كل من زار ’’مكة المكرمة‘‘ ازالة الجبال حول الحرم المكي للتوسعة مثل جبل قوقعان وهو احد الجبال التي تعرف ب الاخشبين والتي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ملك الجبال مع جبريل عليه السلام .

وقال ان شئت اطلقت عليه الاخشبين ويقصد على قبيلة قريش وجبل ابو قبيس وجب قوقعان هما الاخشبان .

حيث ان جبل قوقعان تمت ازالته ولم يعد موجودا وهو الجبل الذى مشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ظله وتسلقه عندما كان صغيرا واخبرنا ان البنيان في مكة سوف تصل الى قمم الجبال وهذا ما يحدث الان اصبحت مليئة بتلك الابنية .

ومن العلامات الاخرى :

التي ظهرت ايضا في ‘‘المملكة العربية السعودية‘‘ وفى مكة تحديدا والتي يشيب لها الوجدان من انبعاج الجبال وبرج الساعة والذى ذكر في احد الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم . وتفسيره ظهر الان واضحا تماما لكل من راه .