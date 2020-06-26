شكرا لمتابعة خبر عن جدل بعد تغريدة «المغامسي» عن معاوية في «نكاح النساء والحائط» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):تسبب الداعية الشيخ صالح المغامسي؛ إمام مسجد قباء السابق في إثارة جدلًا كبيرًا بعد نقله لحديث منسوب لمعاوية بن أبي سفيان، رأي البعض أنها ليست صحيحة “مستطرفون” ولا يعتد بها.
وكتب صالح المغامسي عبر حسابه على "تويتر" : قال معاوية – : نكحتُ النساء حتى لا أفرّقُ بين امرأة وحائط . وأكلتُ الطعام حتى لا أجد ما استمرؤهُ .وشربتُ الأشربةَ حتى رجعتُ إلى الماء . وركبتُ المطايا حتى رجعتُ إلى نعلي . فما بقيَ ماتتوقُ إليه نفسي من اللذات إلا محادثة أخٍ كريم"
وعلق أحد متابعيه بالقول :” للاسف .. مصدر تلك الكلمات هو كتاب المستطرف في كل فن مستظرف وقد تكلم اهل العلم والاختصاص عن هذا الكتاب الوضيع واغلبه يتكلم عن الفواحش وينقل الاشعار الهابطة والركيكة وينسبها لعدة شخصيات تاريخية زورا وبهتانا”.
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