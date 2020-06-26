شكرا لمتابعة خبر عن إدارة مستشفى الدلم تمنح منسوبيها أوسمة أبطال كوفيد 19 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): منح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم أبطال الصحة من منسوبي المستشفى و مراكز الرعاية الأولية التابعة ممن هم في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة منح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم أبطال الصحة من منسوبي المستشفى و مراكز الرعاية الأولية التابعة ممن هم في خط الدفاع الأول لمواجهة جائحة كورونا ، وسام " أبطال Covid19" تقديرًا لجهودهم و اعترافًا بما يبذل من عمل كبير خلال هذه الفترة في مواجهة فيروس كورونا المستجد و أكد الدكتور الدخيني أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من استشعارنا بضرورة تقديم شيء و لو كان بسيطاً يعبر عن التقدير للجهود المبذولة في حربنا ضد كورونا، مبينًا أن هذه الأوسمة هي أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال الذين يضحون بأنفسهم خلال هذه الفترة لينعم المجتمع بالصحة، و لسلامة المواطن والمقيم، فلهم منا كل تقدير.

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