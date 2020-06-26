«الشلعان»: جائزة عبدالله فؤاد أحدثت حراكًا ملموسًا بخارطة الميدان التعليمي والتربوي

أشاد مدير عامّ التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور «ناصر الشلعان»، بالدور الحيوي الذي تلعبه جائزة الشيخ عبدالله فؤاد رحمه الله لتعزيز القيم.

جاء ذلك بمناسبة اعتماده نتائج الفائزين والفائزات بجائزة الشيخ عبدالله فؤاد -رحمه الله- لتعزيز القيم في دورتها الثالثة للعام الدراسي 1441/1440

واستشهد بما حققته الجائزة في دوراتها السابقة والتي أحدثت حراكًا ملموسًا على خارطة الميدان التعليمي والتربوي.

وأضاف: «أصبحنا نتلمّس روح التنافس الشريف بين المستفيدين من الجائزة والتي أخذت تتوسع فئاتها مع كل دورة جديدة لها».

ولفت «الشلعان» إلى أن الميدان التعليمي والتربوي يعتبر البيئة المحققة والمعززة للقيم التي نسعى لتحقيقها في أبناء هذا الوطن المعطاء بوصفه هدف التنمية ووسيلتها، والذي يحظى دائمًا بدعم وافر ومتواصل من قبل حكومتنا الرشيدة".

هنّأ مدير التعليم الفائزين والفائزات بالجائزة بكل الفئات، متقدمًا -في الوقت نفسه- بالشكر الجزيل لرئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله فؤاد، والمشرف العامّ على المؤسسة، للجهود التي يبذلونها في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة من الجائزة.

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تعزيز القيم والثوابت

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله فؤاد، فيصل عبدالله فؤاد، بأن إطلاق جائزة تعنى بمجال تعزيز القيم والثوابت في نفوس الناشئة جاء إيمانًا من صاحب الجائزة المرحوم الشيخ عبدالله فؤاد، وذلك بالشراكة المجتمعية مع تعليم المنطقة الشرقية.

كما أشار إلى أن التوسع في جميع مراحل وبرامج التعليم يعد مفتاح التنمية وأساس بنائها، وخير دليل على ذلك ما منحته قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم من مخصصات عالية في موازنتها السنوية، يأتي لإيمانها التامّ بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية عقول أبنائها.

ولفتت أمين الجائزة والمشرف على مركز التميز بتعليم الشرقية سعاد الغامدي، إلى أن الجائزة تستهدف منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الشرقية والأحساء وحفر الباطن، إضافة لأسرهم والجهات الحكومية والأهلية المختلفة والمجتمع المحلي بمختلف أطيافه.

وقالت الغامدي، تسعى الجائزة دومًا للتوسع في فروعها وفئاتها من خلال خطة تدريجية خلال دورات الجائزة الخمسة، حيث استحدثت الجائزة في دورتها الثالثة فئتين، لتصبح تسع فئات متمثلة في: فئة المدرسة، فئة المعلم، فئة الطالب، فئة الأسرة، فئة أندية الحي، فئة الدراسات والبحوث، فئة جهات إعلامية، فئة التميز المؤسسي القيمي، وأخيرًا فئة الإداري المتميز لتعزيز القيم.

من جهته أشار رئيس قسم الجوائز بمركز التميز سالم العواجي، إلى الجهات المشاركة بالجائزة في دورتها الثالثة، والمتمثلة في إدارة تعليم الشرقية والأحساء وإدارة تعليم حفر الباطن، إضافة لجامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل، وجامعة الملك فيصل.

كما لفت العواجي، إلى عدد المشاركين في الجائزة في دورتها الثالثة؛ حيث بلغ 72 مشاركًا ومشاركة، وبلغ عدد الفائزين 14 فائزًا وفائزة، فضلًا عن عدد المحكمين واللذين بلغ عددهم 11 محكّمًا ومحكمة، بمساندة 3 إداريين.