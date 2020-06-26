أمانة جدة تغلق 203 مواقع مخالفة للبروتوكولات الوقائية من كورونا

خلال اليومين الماضيين

أغلقت أمانة جدة 203 محلات تجارية (شملت جميع الأنشطة) من بينها 42 صالون حلاقة، وذلك ضمن جولات رقابية خلال اليومين الماضيين. جاء ذلك حسبما أوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني. وأضاف أن الجولات جاءت بعد صدور قرار رفع منع التجول، والسماح لجميع الأنشطة بممارسة أعمالها.

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