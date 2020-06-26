بالفيديو.. بطولة «الرويلي» تقلل خسائر حريق سوق الخضار بسكاكا وتنقذ 5 مركبات من لهيبه

نجح الشاب «أحمد الرويلي» في إبعاد أكثر من مركبة من موقع الحريق الهائل الذي نشب في أسواق الخضار المركزي بمدينة سكاكا مساء الأربعاء، وامتد لـ42 محلًّا.

وعبر «معدّة» مخصصة لرفع الأجسام والصناديق والبضائع، تمكن «الرويلي» -بتضحية وجرأة- من إبعاد 5 مركبات، كان من الممكن أن تتسبب في كارثة تفاقم الخسائر.

«عاجل» التقت الشاب «أحمد الرويلي» الذي سرد قصة بطولته -التي أبهرت المتابعين- بين لهيب النيران في الحادث الذي تسبب في أضرار كبيرة.

وأوضح «الرويلي» أنه يملك محلًّا لبيع الخضار والفاكهة داخل السوق المركزي بسكاكا. مشيرًا إلى أنه في مساء الأربعاء شبّ حريق هائل بالسوق، امتدت فيه النيران بسرعة بسبب الرياح.

وقال «الرويلي» -خلال حديث لـ«عاجل»-: بعد احتراق محلي الخاص بالكامل ضمن عدة محلات، شاهدت بعض المركبات القريبة منها المتعطلة، ومنها ما تركها أصحابها، وقد اقترب منها لهيب النيران.

وتابع: بعدها استقللت الرافعة وهي مخصصة لرفع الأجسام الثقيلة وصناديق الخضار والفاكهة.. وقمت بإبعاد المركبات عن موقع الحريق.

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وعن عدد المركبات التي أسهم بإبعادها، قال «الرويلي»: الحمد لله تمكنت من إبعاد خمس مركبات، منها شاحنتان (برادتان).

وقدر «الرويلي» خسائره التي تكبدها جراء الحريق بقيمة تجاوزت 125 ألف ريال.

وكان -في مساء الأربعاء الماضي- قد اندلع حريق في أحد المحالّ وامتدَّ لجميع المحالّ المجاورة. بينما أوضحت الأمانة، أنه نشب في الجهة الجنوبية من السوق؛ حيث أتت عليه النيران بالكامل، ما استدعى تدخّل الدفاع المدني لمباشرته على الفور بمساندة صهاريج الأمانة.

فيما أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء الأربعاء، عبارة عن حادث حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا؛ حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

وأكّد الضويحي إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ٨٥٠ مترًا مربعًا تقريبًا، دون حدوث إصابات أو وفيات؛ حيث نتج عن الحادث احتراق عدد «42 محلًّا للخضار»، وتمَّ تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، ولا تزال اللجان المختصّة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

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