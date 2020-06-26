الأرصاد: سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات برد على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس الجمعة- تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياحًا نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وعلى شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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